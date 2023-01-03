Останнім клубом 32-річного бразильця був Васко да Гама.
Алекс Тейшейра, CRVG
03 січня 2023, 21:56
Колишній півзахисник донецького Шахтаря Алекс Тейшейра став вільним агентом, залишивши Васко да Гаму. Про це повідомляє Jornal O Dia.
Угода 32-річного хавбека з бразильським клубом була розрахована до 31 грудня 2022 року і не була продовжена, незважаючи на опцію продовження договору.
Також наголошується, що у послугах футболіста зацікавлені Корінтіанс та Крузейро. Не виключається варіант із Васко да Гама, якщо бразилець погодиться на зниження фінансових апетитів через погану форму.
Минулого сезону Тейшейра провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.