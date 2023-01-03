Бразилия

Останнім клубом 32-річного бразильця був Васко да Гама.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Алекс Тейшейра став вільним агентом, залишивши Васко да Гаму. Про це повідомляє Jornal O Dia.

Угода 32-річного хавбека з бразильським клубом була розрахована до 31 грудня 2022 року і не була продовжена, незважаючи на опцію продовження договору.

Також наголошується, що у послугах футболіста зацікавлені Корінтіанс та Крузейро. Не виключається варіант із Васко да Гама, якщо бразилець погодиться на зниження фінансових апетитів через погану форму.

Минулого сезону Тейшейра провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.