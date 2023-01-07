Бразилия

Форвард прокоментував перехід до Греміо.

Уругвайський нападник Луїс Суарес провів період перед початком чемпіонату світу-2022 в Катарі, виступаючи в складі рідного Насьоналя, із яким став чемпіоном Уругваю.

Однак після завершення мундіалю 35-річний виконавець вирішив змінити клубну прописку, і перебрався до бразильського Греміо, де його нещодавно представили перед 40-тисячною авдиторією.

Після урочистих подій Суарес залишив коментар щодо власних передчуттів від виступу в новій команді.

"Цей трансфер може стати моїм найбільшим викликом у кар’єрі, але я також можу прирівняти цю ситуацію до моїх виступів в Атлетіко Мадрид.

Я виграв чемпіонат із цим клубом у ситуації, коли Реал Мадрид і Барселона домінували в Іспанії.

У Греміо досягти цього може бути ще складніше, але я переконаний, що у нас неймовірна команда і тренер, який робить правильні кроки та має великий вплив на гравців.

Мені завжди подобалися виклики в кар’єрі. Перехід до клубу з такою багатою історією, величного бразильського клубу, завжди дає сподівання, що мій шлях ще не завершений.

Для команди, яка тільки піднялась із Серії B і хоче битися з найкращими в бразильському футболі, це дуже серйозний виклик. У клубі хочуть, щоб Греміо повернувся туди, де він заслуговує бути — серед команд, які боротимуться за Копа Лібертадорес.

Так, звісно, я вже не той Луїс Суарес, що був у 2015, 2016 чи 2013 роках — не дурний. Я вже не збираюся бігти ривки на 50 метрів, тому мій фізичний рівень уже не той.

Але, можливо, навіть із моїми скромними рухами на короткі дистанції мої товариші по команді можуть отримати користь, тому що футбол — це командна гра.

Від себе я можу запропонувати їм товариство, належне ставлення та спраглість до перемог", — заявив уругвайський виконавець.

За свою кар’єру Суарес зіграв 715 матчів, забив 445 голів та віддав 244 гольові передачі.