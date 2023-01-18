Бразилия

Уругвайський форвард познущався зі суперників у кубковому турнірі.

Бразильський Греміо напередодні вночі розпочав шлях до захисту Кубку Гаушу — нагороди регіонального для штату Ріу-Гранді-ду-Сул турніру, який належить до четвірки "елітних" змагань країни — зігравши скромного Сан Луїсу з Серії D (четвертого дивізіону).

"Мушкетери" в підсумку легко здолали менш статусних суперників з рахунком 4:1, і при цьому в їхньому складі дебютував новачок — досвідчений уругвайський нападник Луїс Суарес.

35-річний виконавець забив перший м’яч у футболці Греміо вже на п’ятій хвилині, після чого ще до настання перерви додатково поклав у ворота опонентів ще два м’ячі.

Цей хет-трик у першому таймі, як засвідчує статистика, став для Суареса першим подібним із грудня 2013 року. Тоді Луїс виступав за англійський Ліверпуль, а постраждав Норвіч.