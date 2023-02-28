Бразилия

18-річний футболіст виступатиме за бразильську команду.

Андрей Сантос перейшов у Васко да Гама, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, 18-річний півзахисник виступатиме за клуб із Ріо-де-Жанейро на правах оренди до червня 2023 року.

У січні Челсі купив Сантоса у Васко да Гама за 12,5 млн. євро, але футболіст не встиг провести жодного матчу за "синіх".

У 2022 році Сантос провів 27 матчів у рамках бразильської Серії B, забив 8 м'ячів, отримав 9 жовтих карток та 1 червону.