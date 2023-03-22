Бразилия

Чинний контракт форварда розрахований до кінця цього сезону.

Президент Корінтіанса Дуїліо Монтейру Алвес прокоментував виступи колишнього нападника Шахтаря та збірної України Жуніора Мораеса.

"Жуніор не впорався, він не зміг заграти на своєму рівні, але він намагається, докладає зусиль, щоб виконувати те, що від нього очікують.

Ми віримо, що Мораес все ще може бути корисним. Відхід інших гравців не звільняють місця для тих, що приходять. У нас вже враховані ці витрати", - наводить слова Алвеса Portal do Colorado.

Чинний контракт 35-річного українця з бразильським клубом розрахований до кінця цього сезону.

У поточній кампанії Мораес провів лише три поєдинки, в яких відіграв на полі 104 хвилини.