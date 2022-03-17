Украина

Нападник попрощався з донецьким клубом.

Український нападник Жуніор Мораєс напередодні перейшов із донецького Шахтаря в бразильський Корінтіанс, скориставшись опцією дострокового завершення контракту, що виникла на тлі чергового витку агресії проти нашої країни.

Наостанок, футболіст в інтерв’ю прес-службі "гірників" висловив найкращі побажання своєму вже екс-клубу, а також подякував уболівальникам за підтримку.

"У Шахтарі я пізнав усе найкраще, чого спортсмен лише може бажати для своєї кар'єри. Мені боляче прощатися, знаючи, що буду далеко від багатьох чудових людей, які працюють у цьому клубі.

Я дуже вдячний за всі ті моменти радості, що відчув у цій футболці. Усі гарні спогади та досягнення залишаться в пам'яті. Нехай майбутнє клубу буде ще більш приголомшливим, я, як і раніше, назавжди з командою.

Я також підтримуватиму Україну та українців у їхній боротьбі за свободу й мир! Українці показали всьому світові, що є великою нацією, яка ніколи не втомиться відстоювати свою незалежність!

Увесь світ захоплюється Україною, і я вірю, що перемога є близькою й що невдовзі настане мир!", — заявив український футболіст.

Зауважимо, що за Шахтар Мораес провів 106 матчів, забивши 61 гол та віддавши 25 гольових передач. У поточному сезоні на його рахунку один м’яч за 15 зіграних хвилин.