Дані Алвес зізнався, що мав сексуальний зв'язок із дівчиною, яка заявила на нього до суду

Бразилия

Футболіст підтвердив факт акту, але додав деякі подробиці.

Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес продовжує перебувати у в'язниці за справою про згвалтування.

Нагадаємо, Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

У понеділок, 17 квітня, відбулось чергове судове засідання, де футболіст дав свої свідчення. Про це пише ESPN.

За їх інформацією, бразилець зізнався, що мав сексуальний зв'язок із дівчиною, яка заявила на нього до суду. Проте за його словами, секс із жертвою був виключно за згодою. Проте це не допомогло йому вийти на волю.

Суд відхилив прохання Алвеса про звільнення під заставу, поки триває розслідування, заявивши, що він міг втекти у Бразилію.

Адвокат жертви Естер Гарсія заявила, що очікує, що Алвес залишатиметься у в'язниці під час розслідування. Адвокат Алвеса Крістобаль Мартелл заявив місцевим ЗМІ, що він задоволений свідченнями Алвеса.