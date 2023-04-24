Бразилия

Бразильський клуб вирішив підтримати Україну.

Представник чемпіонату Бразилії з футболу, Батель, що виступає в третьому за силою дивізіоні Бразилії, на шість матчів стане ФК Маріуполь, повідомляє видання Globo.

У місті Гуарапуава із бразильського штату Парана величезна українська діаспора — приблизно три чверті населення мають українське коріння.

"У нашому клубі й в нашому регіоні є велика ідентифікація і прихильність до українського народу. Ідея полягає в тому, щоб допомогти зберегти ФК Маріуполь, який був гордістю і великою пристрастю міста, доти, доки вони дійсно не зможуть повернутися до своєї діяльності. Наше послання світу — це мир і підтримка боротьби за суверенітет України. Футбол був там приводом для великої радості, і, безумовно, в майбутньому клуб знову буде блищати на тому місці, на яке він заслуговує", — сказав президент клубу Алекс Лопес.

Заступник голови ФК Маріуполь Андрій Санін вже відреагував на цю подію — йому навіть важко щсь сказати від здивування.

"Ми дуже зворушені і вдячні Бателю за такий прийом. Війна спустошила наше місто. Наші школи, театри і спортивні команди були знищені або переміщені під час конфлікту. Але те, що ця команда в країні футболу, на іншому кінці світу, погодилася зберегти наше ім'я в цей темний період нашої історії, позбавляє нас дару мови. Неможливо передати, як багато це означає для нас".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вся інфраструктура Маріуполя зазнала численних артилерійських ударів з боку російських окупантів.