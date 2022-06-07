Украина

Андрій Санін розповів про ситуацію із клубною інфраструктурою.

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував ситуацію із пошкодженнями клубної інфраструктури, яка сильно постраждала від військового вторгнення Росії на територію України.

"Прихід "русского мира" до Маріуполя залишив найглибші шрами скрізь, куди змогли дотягнутися його загребущі руки.

Під час штурму Маріуполя військами т.з. Російської Федерації вся наша інфраструктура зазнала численних артилерійських ударів з боку російських окупантів. На основних для першої команди полях ми нарахували 8 воронок на полі №1 і 4 "прильота" на полі №2. Не вдалося уникнути руйнувань і на полі №4 зі штучним покриттям, де займалася наша Академія, постраждало й поле №3 молодіжної команди.

Частину агрономічної техніки вкрадено, частину — розграбовано мародерами. Ось такий він, "русский мир", метастази якого безглуздо і нещадно знищують все навколо себе", - написав Санін в Facebook.

Нагадаємо, Маріуполь не виступатиме у новому сезоні УПЛ.