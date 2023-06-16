Бразильський захисник, напевно, більше не зіграє за "гірників".
Вітао, getty images
16 червня 2023, 19:31
Шахтар продовжує втрачати футболістів через війну. Черговим футболістом, який навряд чи ще зіграє за "гірників" став Вітао.
Як повідомляє офіційний сайт Інтернасьоналу, центральний захисник підписав з клубом орендну угоду до літа 2024 року.
Саме тоді добігає кінця його контракт з Шахтарем.
В цьому сезоні на рахунку Вітао 27 матчів на клубному рівні, в яких він отримав чотири жовті картки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФІФА дозволила Соломону залишити Шахтар вільним агентом до завершення контракту