Шахтар продовжує втрачати футболістів через війну. Черговим футболістом, який навряд чи ще зіграє за "гірників" став Вітао.

Як повідомляє офіційний сайт Інтернасьоналу, центральний захисник підписав з клубом орендну угоду до літа 2024 року.

Саме тоді добігає кінця його контракт з Шахтарем.

В цьому сезоні на рахунку Вітао 27 матчів на клубному рівні, в яких він отримав чотири жовті картки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФІФА дозволила Соломону залишити Шахтар вільним агентом до завершення контракту