Бразилия

Бразильський захисник, напевно, більше не зіграє за "гірників".

Шахтар продовжує втрачати футболістів через війну. Черговим футболістом, який навряд чи ще зіграє за "гірників" став Вітао.

Як повідомляє офіційний сайт Інтернасьоналу, центральний захисник підписав з клубом орендну угоду до літа 2024 року.

Саме тоді добігає кінця його контракт з Шахтарем.

В цьому сезоні на рахунку Вітао 27 матчів на клубному рівні, в яких він отримав чотири жовті картки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФІФА дозволила Соломону залишити Шахтар вільним агентом до завершення контракту