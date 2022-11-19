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Бразильський захисник може опинитися в іспанському чемпіонаті.

Захисник донецького Шахтаря Вітао може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Eldesmarque.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного бразильця зацікавлена ​​Валенсія, яка близька до підписання контракту з футболістом.

Також наголошується, що центральний захисник був пріоритетним вибором на посилення складу від головного тренера Дженнаро Гаттузо на трансферне зимове вікно.

В даний час Вітао виступає за Інтернасьйональ на правах оренди, яка розрахована до літа наступного року.

Раніше повідомлялося, що Вітао не хоче повертатися до Шахтаря.