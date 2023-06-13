Англія

Чергове кричуще рішення організації.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон провів сезон на правах оренди у складі Фулгема та зацікавив іншого представника АПЛ — Тоттенгем.

Як повідомляє видання The Athletic, ФІФА повідомила ізраїльтянину, що він може залишити донецький Шахтар на правах безкоштовного трансферу цього літа.

Цікаво, що контракт Манора Соломона з Шахтарем діє до кінця 2023 року, тобто ФІФА дозволила гравцю піти за пів року до офіційного завершення угоди.

У поточному сезоні АПЛ ізраїльтянин через травму провів за Фулгем лише 18 поєдинків (537 хвилин), у яких він забив чотири голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що якщо Соломон перейде в Тоттенгем, то Шахтар буде вирішувати цю справу в суді.