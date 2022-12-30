Україна

Бразилець може не стати повноцінним гравцем бразильського клубу.

Захисник донецького Шахтаря Вітао може не стати повноцінним гравцем Інтернасьйонала. Про це повідомляє Portal Do Colorado.

За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу зробило пріоритетною метою – підписання повноцінного контракту із 22-річним бразильцем.

"Гірники" не відповіли на запит бразильців про суму трансферу, але потім представник Шахтаря заявив, що за Вітао клуб має намір виручити близько 10 мільйонів євро. Ця сума дуже велика для Інтернасьйонала.

Раніше була інформація, що бразильці пропонують 4,5 мільйони євро за 50% прав на Вітао.

Наразі Вітао виступає за Інтернасьйонал на правах оренди. Цього сезону він провів 38 матчів, у яких забив два м'ячі.