Бразилия

Екс-футболіст прокоментував можливе призначення.

Збірна Бразилії після свого виступу на чемпіонаті світу завершила взаємини з Тіте, після чого призначила виконувати обов’язки головного тренера Рамона Менезеша, а тим часом шукає собі більш іменитий варіант для підписання контракту.

Наразі єдиним кандидатом, який погодився очолити "селесао", є головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті, проте працювати з командою він зможе тільки після завершення свого контракту з клубом у 2024 році.

Тим часом колишній зірковий футболіст "пентакампеонів" Рівалдо прокоментував потенційне призначення.

"Це буде дійсно історичним моментом — отримати нашого першого іноземного тренера. І хоча я не згоден з цим рішенням, я дуже сподіваюсь, що Анчелотті зможе стати нашим першим закордонним тренером, який стане чемпіоном світу в 2026 році.

Я впевнений, що будь-який бразильський тренер не матиме достатньо спокою, щоб виконувати свою роботу, оскільки тиск на нього буде величезним кожного разу, коли результат чи виступ команди будуть не настільки позитивними, як цього хочуть бачити.

Якість Карло Анчелотті не викликає сумнівів. Він — чудовий тренер, який може отримати хороші результати з бразильською збірною, і я вдячний, що мав можливість тренуватись під його орудою.

Окрім того, його дуже поважають у всьому світі, і це також відбивається на бразильських уболівальниках і пресі, які, здається, в захваті від можливості мати в національній збірній якісного та досвідченого тренера", — заявив колишній зірковий футболіст.