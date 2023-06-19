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Італієць відпрацює контракт із Реалом до кінця.

Карло Анчелотті погодився очолити збірну Бразилії, повідомляє Globo.

За інформацією джерела, голова Бразильської футбольної конфедерації Еднальдо Родрігес вже домовився з італійцем — він очолить національну команду влітку 2024 року, як закінчиться його контракт із Реалом.

Анчелотті зможе підписати попередній контракт лише за півроку до закінчення терміну чинного за правилами ФІФА.

Зазначимо, що на тимчасовій основі Бразилію весь цей проміжок тренуватиме Рамон Менезес.

Нагадаємо, що збірна Бразилії залишилася без головного тренера півроку тому після відставки Тіте.