Бразилия

Чергові проблеми зіркового бразильця.

У зіркового ексгравця Барселони та Мілану Роналдіньо знову проблеми із законом. Декілька років тому він відбував термін за махінації із документами.

Як повідомляє Sport, Діньо підозрюється в шахрайстві. Річ у тім, що компанія "18kRonaldinho" обіцяла клієнтам обіцяли прибутки понад 2% на день, за умови інвестиції мінімум 30 доларів у біткоїнах. Звичайно, що обдурені люди своїх грошей не побачили.

Через деякий час на компанію подали колективний позов. Люди вимагають 300 мільйонів реалів (близько 61,2 мільйона доларів) за моральну та матеріальну шкоду.

Тим часом захист Роналдінью стверджує, що їхній клієнт не має ніякого стосунку до вищезгаданої компанії. Шахраї незаконно використовували його імідж і ім'я без дозволу.

Раніше повідомлялось, що син Роналдіньо підписав контракт з Барселоною.