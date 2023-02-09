17-річний футболіст із початку січня перебував на перегляді в каталонському клубі.
ЖОАО МЕНДЕШ, ROMANIA.POSTSEN.COM
09 лютого 2023, 16:48
Жоао Мендеш, син легенди Барселони Роналдіньо, підписав контракт з каталонцями.
17-річний Жоао Мендеш де Асіс Морейра, який раніше розірвав контракт з Крузейро, відтепер гратиме в клубі, іконою якого вважається його батько.
Президент клубу Жоан Лапорта прокоментував цю подію: "Ми пишаємося тим, що продовжуємо "сагу" Роналдіньо. У його сина Жоао буде контракт з нами. Але ми ще не знаємо, чи гратиме він в молодіжній команді".
Зазначимо, що Роналдіньо виступав у Барселоні з 2003 до 2008 року. На його рахунку 207 матчів, у яких він забив 94 голи та віддав 70 результативних передач.