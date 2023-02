Жоао Мендеш, син легенди Барселони Роналдіньо, підписав контракт з каталонцями.

17-річний Жоао Мендеш де Асіс Морейра, який раніше розірвав контракт з Крузейро, відтепер гратиме в клубі, іконою якого вважається його батько.

Президент клубу Жоан Лапорта прокоментував цю подію: "Ми пишаємося тим, що продовжуємо "сагу" Роналдіньо. У його сина Жоао буде контракт з нами. Але ми ще не знаємо, чи гратиме він в молодіжній команді".

Ronaldinho’s son João Mendes (17) will play for Barcelona, confirmed 🔵🔴🇧🇷 #FCB



Joan Laporta: “We’re proud to continue the Ronaldinho ‘saga’. His son João will have a contract with us, he’s good — we still don't know if it will be with Juvenil B team”. pic.twitter.com/JVcnlQ81gh