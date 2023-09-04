Нападник перейшов на правах вільного агента.
Альфредо Морелос, фото Сантос
04 вересня 2023, 21:59
Представник чемпіонату Бразилії Сантос оголосив про підписання контракту з нападником Альфредо Морелосом на своєму офіційному сайті.
Стверджується, що сторони підписали угоду строком на два сезони. Нападник перейшов в новий клуб на правах вільного агента з Рейнджерс.
Минулого сезону Альфредо Морелос провів 45 матчів, у яких забив 12 голів та віддав сім результативних передач.
Нагадаємо, декілька років тому Рейнджерс відмовився продавати нападника в ряд англійських клубів.