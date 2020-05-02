Англия

Руководство шотландского клуба хочет посмотреть, как коронавирус повлияет на трансферный рынок.

Нападающий Альфредо Морелос проводит отличный сезон за Рейнджерс, поэтому интерес со стороны других клубов не заставил себя долго ждать.

Как сообщает Sky Sports, в услугах "нового Фалькао" заинтересованы Лестер, Вест Хэм, Астон Вилла и Кристал Пэлас, но переезд 23-летнего колумбийца в АПЛ может не состояться из-за пандемии коронавируса.

По словам спортивного директора Рейнджерс Росса Уилсона, клуб пока не намерен никого продавать из-за вероятного снижения цен на футболистов на трансферном рынке.

"Мы определенно не хотим никого продавать, тем более по дешевке. Это уж точно. Я постоянно общаюсь со своими коллегами, в том числе и из Премьер-лиги. Главный вопрос, который мы сейчас обсуждаем, касается будущих изменений на трансферном рынке. Никто не знает, как он будет выглядеть после карантина. Будет ли вообще открыто трансферное окно этим летом? Никто не знает", — заявил Уилсон.

Ранее сообщалось, что Альфредо Морелос также входит в сферу интересов Севильи и мадридского Атлетико.

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