Испания

"Нервіонці" хочуть підписати нового форварда.

Севілья працює над посиленням атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, андалусійці націлилися на нападаючого Рейнджерс Альфредо Морелоса.

Стверджується, що іспанський клуб готовий заплатити за колумбійського форварда близько восьми мільйонів євро.

Минулого сезону Морелос провів 42 поєдинки на клубному рівні, відзначившись 19 голами та вісьмома результативними передачами.

Нагадаємо, що Челсі та Севілья не можуть зійтись в ціннику на Кунде.