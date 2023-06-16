Англія

Наприкінці місяця 26-річний футболіст стане вільним агентом.

Нападник Рейнджерс Альфредо Морелос може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Піпе Сьєрра.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного колумбійця зацікавлений Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.

Крім "ірисок" на футболіста претендують Ноттінгем Форест, Севілья, Кадіс та Фенербахче.

Зазначимо, що наприкінці місяця Альфредо стане вільним агентом після завершення контракту із шотландським клубом, за який він виступав із 2017 року.

Минулого сезону Морелос провів 45 матчів, у яких забив 12 голів та віддав сім результативних передач.