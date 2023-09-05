Бразилия

Вінгера Манчестер Юнайтед виключили зі складу на фоні скандалу.

Нападник лондонського Арсеналу Габріел Жезус викликаний до лав національної збірної на місце Антоні, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Бразилії.

У пресрелізі бразильської Федерації футболу йдеться про те, що вінгера манкуніанців виключено "з метою захисту ймовірної жертви, гравця, національної збірної Бразилії та самої Федерації". Таким чином, він пропустить два кваліфікаційні матчі ЧС-2026 проти Болівії та Перу.

Про новий скандал за участі гравця Манчестер Юнайтед стало відомо у понеділок, 4 вересня. Сам гравець відкидає звинувачення та вважає себе невинним.