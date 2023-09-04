Англія

Бразилець виступив з заявою.

Антоні не зміг залишити без уваги звинувачення в насильництві та виступив з заявою. Бразилець запевнив, що ніколи не застосовував фізичну силу проти колишньої дівчини.

"З поваги до моїх фанатів, друзів та сім'ї я почуваюся зобов'язаним публічно розповісти про хибні звинувачення, жертвою яких я став. Із самого початку я ставився до цього питання серйозно та з повагою, надавши належні роз'яснення поліції. Розслідування проводиться в рамках правосуддя, тому я не можу оприлюднити його зміст. Однак я можу з упевненістю заявити, що звинувачення хибні та що вже подані докази та ті, які будуть представлені в майбутньому, показують, що я невинний у висунутих звинуваченнях.

Мої стосунки з Габріелою були бурхливими, зі словесними образами з обох боків, але я ніколи не застосовував жодної фізичної агресії. Щоразу, чи то в показаннях свідків або в інтерв'ю, вона представляє різні версії звинувачень. Таким чином, я вирішив публічно спростувати висунуті звинувачення та повідомити, що залишаюся у повному розпорядженні бразильської влади для роз'яснення необхідних питань. Я вірю, що розслідування, що триває, розкриє правду про мою невинність", — написав Антоні у своєму Instagram.

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