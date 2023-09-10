Півзахисник продовжує виступати на батьківщині.
Феліпе Мело, фото Флумінсе
10 вересня 2023, 10:28
Феліпе Мело після яскравих виступів в європейських чемпіонатах продовжив кар'єру на батьківщині — в Бразилії.
Як повідомляє офіційний сайт Флуміненсе, Феліпе Мело поставив підпис під новою угодою, що розрахована на півтора року.
Сорокарічний півзахисник в минулому сезоні провів 37 матчів на клубному рівні, в яких відзначився двома забитим голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Квальяреллу овацією супроводили на "пенсію" в останньому домашньому матчі Сампдорії в сезоні, але він нікуди не збирається йти.