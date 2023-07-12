Україна

Бразильський захисник повернувся до рідного клубу.

Флуміненсе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником донецького Шахтаря Марлоном.

Угода з 27-річним бразильцем розрахована до літа 2024 року.

Також зазначається, що футболіст призупинив свій контракт із "гірниками" за правилами ФІФА. Його угода з українським клубом розрахована до літа 2026 року.

Додамо, що Флуміненсе – це рідний клуб для Марлона, де він дебютував у віці 18 років.

Минулого сезону Марлон провів 30 матчів у складі Монци на правах оренди.