Бразилия

Незважаючи на звільнення, команда посідає перше місце в чемпіонаті Бразилії.

Ботафого на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Бруну Лаже.

Причиною звільнення стали останні незадовільні результати матчів — в останніх п'яти зустрічах була одна нічия та чотири поразки.

Незважаючи на це, Ботафого продовжує лідирувати в чемпіонаті Бразилії, набравши 52 очки після 25 матчів, що на сім балів більше, ніж у Брагантіну, що йде на другій позиції.

Поки бразильський клуб веде пошуки нового наставника, виконувачем обов'язків головного тренера буде Лусіу Флавіу.

Нагадаємо, Лаже очолював Ботафого з 8 липня цього року, коли він замінив колишнього наставника Шахтаря Луїша Каштру.