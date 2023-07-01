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Екскерманич "гірників" більше не є тренером клубу бразильської Серії А.

Ботафого на своєму офіційному сайті оголосив, що Луїш Каштру більше не є головним тренером першої команди.

Як повідомляє прес-служба бразильського оклубу, португальський фахівець, відомий в Україні за своєї роботою на чолі донецького Шахтаря, вирішив прийняти пропозицію "іншого іноземного клубу".

Відзначається, що асистенти Каштру також залишили тренерський штаб Ботафого, а на час пошуків нового головного тренера команду тимчасово очолить Клаудіо Касапа.

Раніше повідомлялося, що Луїш Каштру має очолити Ан-Наср із Саудівської Аравії, за який грає його зірковий співвітчизник Кріштіану Роналду.

Під керівництвом португальського фахівця Ботафого вибрався із Серії Б, а наразі, після 12 турів, лідирує у вищому дивізіоні Бразилії.