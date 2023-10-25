Бразилия

Ексгравець Шахтаря скористався би можливістю знову зіграти у російському чемпіонаті.

Бразильський центральний нападник Інтернасьйонала Луїс Адріано розповів, що був би радий повернутися до російської федерації, передає Telegram-канал журналіста Фабіо Алейшо.

Діюча угода 36-річного бразильця з його рідним клубом розрахована до кінця 2023 року. Після цього Адріано був би не проти отримати пропозицію з терористичної країни, де він вже виступав у складі московського спартака (січень 2017 — серпень 2019).

"Коли закінчиться мій контракт з Інтернасьйоналем, я буду радий повернутися грати у росію! Країна, яка мені дуже подобається і де у мене багато друзів. Так що я хотів би знову зіграти у росії, так.

Мій план – грати на високому рівні, як я завжди робив у своїй професійній кар'єрі! Я хочу зіграти ще 4 роки на високому рівні, і я зробив би це, якби у мене була можливість знову зіграти у росії.

У мене завжди є запрошення від друзів повернутися та відвідати їх, але мені було дуже складно збалансувати дати через мою рутину! Але одного разу я приїду до москви, це буде одна насолода!", — заявив ексгравець донецького Шахтаря.

Нагадаємо, нещодавно "гірники" розірвали контракт з гравцем, який втік до рф.