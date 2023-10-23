Україна

Яке прикре футбольне самогубство.

Український опорний півзахисник Олександр Роспутько вважався одним із провідних гравців юнацької команди донецького Шахтаря, однак після гостьового матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського Антверпена він зник у місцевому аеропорту.

Пізніше батько 19-річного виконавця підтвердив місцезнаходження свого сина на території країни-терориста, після чого агентство, що представляло інтереси Роспутька, розірвало з ним усі зв’язки.

За декілька днів після події й донецький Шахтар виказав власну офіційну позицію з приводу втечі свого футболіста, заявивши про розірвання з ним угоди.

"У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК Шахтар розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", — заявили в прес-службі клубу.

Нагадаємо, що на рахунку Роспутька 13 матчів у складі "гірників" у Юнацькій лізі УЄФА.