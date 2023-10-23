Яке прикре футбольне самогубство.
Олександр Роспутько, фото ФК Шахтар Донецьк
23 жовтня 2023, 10:49
Український опорний півзахисник Олександр Роспутько вважався одним із провідних гравців юнацької команди донецького Шахтаря, однак після гостьового матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського Антверпена він зник у місцевому аеропорту.
Пізніше батько 19-річного виконавця підтвердив місцезнаходження свого сина на території країни-терориста, після чого агентство, що представляло інтереси Роспутька, розірвало з ним усі зв’язки.
За декілька днів після події й донецький Шахтар виказав власну офіційну позицію з приводу втечі свого футболіста, заявивши про розірвання з ним угоди.
"У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК Шахтар розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", — заявили в прес-службі клубу.
Нагадаємо, що на рахунку Роспутька 13 матчів у складі "гірників" у Юнацькій лізі УЄФА.