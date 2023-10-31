Бразилия

Нападник майже рік не грав за свою національну команду.

Уругвайський центральний нападник бразильського Греміо Луїс Суарес може повернутися до своєї національної збірної на її найближчі два матчі, повідомляє журналіст Жереміас Вернек.

За даними Вернека, Греміо був поінформований уругвайською Федерацією футболу про те, що головний тренер збірної Марсело Б'єлса викликав 36-річного гравця на матчі проти Аргентини (16 листопада) та Болівії (21 листопада), які відбудуться у рамках відбору до ЧС-2026.

Підопічні аргентинського спеціаліста посідають другу сходинку у турнірній таблиці після 4-х зіграних матчів.

Суарес не грав за збірну Уругваю з моменту завершення її виступу на ЧС-2022 у Катарі. Він пропустив 4 товариські поєдинки та 4 офіційні матчі своєї національної команди.

У цьому сезоні нападник непогано проявляє себе у складі Греміо. На його рахунку 19 голів і 15 асистів у 45 матчах за бразильський клуб у всіх турнірах.