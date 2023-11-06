Бразилия

Молодому вболівальнику було лише 23 роки.

Вболівальник Бока Хуніорс наклав на себе руки після поразки клубу у фіналі Кубка Лібертадорес проти Флуміненсе в додатковому часі (1:2). Про це повідомляє Marca з посиланням на Crónica TV.

За інформацією джерела, молодому вболівальнику було лише 23 роки. Його звали Марсело Моралес і він працював поліцейським у Буенос-Айресі.

Вранці його мертве тіло в ліжку виявила мати, яка була шокована подією.

"Коли Бока програвала, йому було погано, він сумував, він був злий. Він казав, що Бока — це найкраща річ.

Бока — це сміття. Вони вбили його. Зараз його немає у мене, і немає гравця, який би висловив мені свої співчуття. Я не думала, що мій син досягне межі самогубства.

Кілька тижнів тому він сказав батькові: "Якщо Бока не виграє, я вб’ю себе". Ми думали, що він жартує. Нехай молоді люди будуть свідомі, нехай ваші сім’ї задумаються", — сказала мама Моралеса.