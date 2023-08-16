Северная Америка

Турнір може розширитися, якщо в ньому братимуть участь клуби з Мексики та США.

Інтер Маямі може взяти участь у наступному Копа Лібертадорес, який відбудеться у 2024 році. Про це повідомляє журналіст Tyc Sports Хьюго Балассоне у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуб МЛС, а також ще кілька клубів із КОНКАКАФ, отримали запрошення на участь у турнірі від президента Аргентинської футбольної асоціації Чікі Тапії на прохання КОНМЕБОЛ.

Зазначається, що переговори на дозвіл участі у турнірі клубам з Мексики та США тривають уже кілька тижнів.

Раніше Інтер Маямі разом із Ліонелем Мессі та українцем Сергієм Кривцовим зміг пробитися у фінал Кубка північно американських ліг.