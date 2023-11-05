Іспанія

Ліга чемпіонів "то таке".

Бразильський Флуміненсе став володарем Копи Лібертадорес, у фіналі здолавши в додатковий час аргентинський Бока Хуніорс (2:1). Своїми емоціями після гри поділився лівий захисник "Флу" Марсело.

"У Реалі мене зрозуміють. Копа Лібертадорес мій найважливіший титул на клубному рівні. Це клуб, який виховав мене. Реал живе в моєму серці, а про Флуміненс навіть говорити важко", — наводить слова колишнього гравця Реала ESPN.

Бразилець Марсело провів у складі мадридського Реалу 15 сезонів, зігравши за цей час 546 матчів, в яких відзначився 38 голами та 103 гольовими передачами. Разом з "бланкос" він виграв п'ять кубків Ліги чемпіонів.