Бразилия

Футболіст хоче змінити чемпіонат.

Луїс Суарес планує залишити Греміо в якості вільного агента та перейти до іншого клубу - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми будемо сумувати за ним, точно. Його всі дуже любили" – підтверджує тренер бразильського гранду Ренато Гаучо.

Інтер Маямі налаштований підписати контракт із Луїсом Суаресом найближчими тижнями.

В Північній Америці він може доєднатися до своїх екс-партнерів по Барселоні — Жорді Альби, Серхіо Бускетса та Ліонеля Мессі.

У складі Греміо на даний момент він провів 51 матч та оформив 40 результативних дій.