Северная Америка

Уругваєць воз'єднається з колишніми партнерами по Барселоні.

Уругвайський нападник Луїс Суарес близький до переходу в Інтер Маямі. Про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що футболіст та клуб МЛС вже провели переговори. Сторони планують укласти контракт на один рік із можливістю продовження ще на один сезон. 36-річний уругваєць повинен прилетіти до Маямі для узгодження останніх деталей контракту у грудні.

Контракт Суареса з Греміо розрахований до 31 грудня 2023 року.

У цьому сезоні, досвідчений нападник зіграв за бразильський клуб у всіх турнірах 46 матчів, забив 19 м'ячів та віддав 16 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Луїс Суарес може повернутися до складу збірної Уругваю.