Бразилия

Уругвайський форвард демонструє солідну результативність у Бразилії перед можливим переїздом до МЛС.

Сьогодні вночі пройшов матч 33 туру чемпіонату Бразилії, в якому Греміо в гостях обіграло Ботафого з рахунком 4:3.

Головним героєм матчу став уругвайський нападаючий Луїс Суарес, який з 50 по 69 хвилину забив три м'ячі у ворота суперника, чим допоміг своїй команді здобути перемогу. Крім нього, у складі гостей відзначився Евертон Галдіно.

У складі тих, хто програв, голами відзначилися Дієго Коста, Жуніор Сантос і Марлон Фрейтас.

Цього сезону Суарес провів 48 матчів, у яких забив 23 м'ячі та віддав 16 гольових передач.

Після 33 турів Греміо набрало 59 очок і зрівнялося з лідируючим Ботафого, але команда з Ріо-де-Жанейро має гру в запасі.

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі домовився про контракт із Луїсом Суаресом.