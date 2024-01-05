Бразилия

Колишній гравець донецького Шахтаря продовжить виступи в Бразилії.

Інтернасьонал на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з колишнім гравцем Шахтаря Аланом Патріком.

Угода розрахована до 31 грудня 2026 року.

Півзахисник виступає за Інтернасьонал з 2022 року. Раніше Патрік грав у складі клубу з Порту-Алегрі на правах оренди із Шахтаря.

Його попередній контракт був чинним до 2025 року.

Минулого року він провів 62 матчі у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.