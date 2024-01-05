Колишній гравець донецького Шахтаря продовжить виступи в Бразилії.
Алан Патрік, Інтернасьонал
05 січня 2024, 13:30
Інтернасьонал на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з колишнім гравцем Шахтаря Аланом Патріком.
Угода розрахована до 31 грудня 2026 року.
Півзахисник виступає за Інтернасьонал з 2022 року. Раніше Патрік грав у складі клубу з Порту-Алегрі на правах оренди із Шахтаря.
Його попередній контракт був чинним до 2025 року.
Минулого року він провів 62 матчі у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.