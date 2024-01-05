Іспанія

Статистичний портал високо оцінив гру українця.

Український центральний нападник Валенсії Роман Яремчук опинився у команді тижня у Ла Лізі за версією статистичного порталу WhoScored.

Валенсія — Вільярреал 3:1 Відео голів та огляд матчу 02.01.2024

У матчі 19 туру чемпіонату Іспанії проти Вільярреала (3:1) 28-річний гравець відзначився дебютним голом у цьому турнірі. За підсумками поєдинку Яремчук отримав від WhoScored 8,29 балів, внаслідок чого опинився у команді тижня від статистичного порталу.

🇪🇸 La Liga Team of the Week pic.twitter.com/zS4lO8ve90 — WhoScored.com (@WhoScored) January 5, 2024

Нагадаємо, сам нападник палко оцінив свій перший гол в іспанській Ла Лізі.