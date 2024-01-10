Бразилия

Бразилець довго тренував різні місцеві клуби.

Збірна Бразилії отримала нового головного тренера. Ним став 61-річний Дорівал Жуніор.

Бразильський спеціаліст нещодавно залишив Сан-Паулу після 54 матчів. До цього він також очолював ряд інших клубів місцевої Серії А.

У тренерській кар'єрі Дорівала Жуніора є три перемоги у Кубку Бразилії, та по одній перемозі у Копа Лібертадорес і Рекопа Судамерикана.

У 2024 році на "альбіселесте" чекає виступ на Копа Америка-2024. Турнір триватиме з 20 червня до 14 липня. Бразильці опинилися у групі D, де їм протистоятимуть Колумбія, Парагвай і переможець дуелі між Коста-Рикою та Гондурасом.