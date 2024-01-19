Бразилия

Бразилець завершує трансфер до складу "гірників".

"Дякую, Палмейрас! Настав час прощатися. Сьогодні я прощаюся з клубом, який мене прийняв і відчинив мені двері в життя. Я прощаюся з почуттям, що завжди робив все можливе і повністю викладався на полі.

Я вирушаю в нову подорож у своєму особистому та професійному житті, щоб я міг бути таким же щасливим, як був тут", — написав Кевін на своїй сторінці в Instagram.

За першу команду Палмейрас на рахунку Кевіна є 11 поєдинків, в яких він відзначився одним голом. Також бразильський вінгер зіграв 42 матчі у молодіжній команді, забивши 15 м'ячів та 6 асистів.