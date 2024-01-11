Україна

Бразильський вінгер продовжить кар'єру в Україні.

Лівий вінгер Палмейрас Кевін незабаром стане новим гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "гірники" повністю домовилися щодо умов підписання 21-річного бразильця.

Зазначається, що Шахтар заплатить Палмейрас за Кевіна близько 15 мільйонів євро.

У суботу, 13 січня, бразильський вінгер вирушить на проходження медичного обстеження перед своїм переходом в український гранд.

За першу команду Палмейрас на рахунку Кевіна є 11 поєдинків, в яких він відзначився одним голом. Також бразильський вінгер зіграв 42 матчі у молодіжній команді, забивши 15 м'ячів та 6 асистів.