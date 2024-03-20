Досвідчений центральний захисник може повернутись на батьківщину.
Тіаго Сілва, Getty Images
20 березня 2024, 08:45
Нещодавно стало відомо про те, що поточний сезон із великою часткою ймовірності стане останнім у відносинах бразильського центрального захисника Тіаго Сілви та лондонського Челсі.
39-річний виконавець цього року відзначатиме вже 19-річницю виступів у Європі, проте як повідомляє іспанська преса, це може стати водночас і його останньою визначною датою на континенті в контексті кар’єри професійного футболіста.
Бразильський Флуміненсе наразі зацікавлений у тому, щоб до цього відомого клубу перейшов досвідчений гравець в якості вільного агента.
"Тіаго Сілва був нашою ціллю протягом тривалого часу. Президент клубу Маріо Біттенкур розмовляє з ним чи не щотижня останнім часом", — заявив у інтерв’ю колишній відомий супербомбардир Флу Фред.
У цьому сезоні на рахунку Сілви 29 матчів та три голи.