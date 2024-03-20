Бразилия

Досвідчений центральний захисник може повернутись на батьківщину.

Нещодавно стало відомо про те, що поточний сезон із великою часткою ймовірності стане останнім у відносинах бразильського центрального захисника Тіаго Сілви та лондонського Челсі.

39-річний виконавець цього року відзначатиме вже 19-річницю виступів у Європі, проте як повідомляє іспанська преса, це може стати водночас і його останньою визначною датою на континенті в контексті кар’єри професійного футболіста.

Бразильський Флуміненсе наразі зацікавлений у тому, щоб до цього відомого клубу перейшов досвідчений гравець в якості вільного агента.

"Тіаго Сілва був нашою ціллю протягом тривалого часу. Президент клубу Маріо Біттенкур розмовляє з ним чи не щотижня останнім часом", — заявив у інтерв’ю колишній відомий супербомбардир Флу Фред.

У цьому сезоні на рахунку Сілви 29 матчів та три голи.