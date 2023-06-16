Україна

Орендну угоду з бразильським футболістом буде продовжено.

Півзахисник Шахтаря Педріньо продовжить виступати у Бразилії у складі Атлетіко Мінейро. Про це повідомляє Globo з посиланням на слова агента футболіста Вілла Дантаса.

"Оренду буде продовжено. Я вже домовився із Шахтарем, та чекаю, коли прийдуть необхідні документи. Був інтерес від інших клубів, але ми завжди віддавали перевагу Атлетіко. Немає причин йти", — сказав Дантас.

Нагадаємо, Педріньо вирушив в оренду до бразильського клубу влітку минулого року. Минулого сезону він провів 18 матчів, забивши один гол.

Чинний контракт бразильця із Шахтарем розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Педріньо отримав серйозну травму, яка може позбавити його футболу до кінця сезону.