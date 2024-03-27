Бразилия

Експартнер гравців по збірній Бразилії прокоментував гучні скандали.

Захисник Флуміненсе Феліпе Мело в інтерв'ю Globo висловився щодо рішень про ув'язнення Робіньо та Дані Алвеса, з якими він раніше представляв збірну Бразилії.

На думку 40-річного гравця, Робіньо та Алвес мають заплатити за скоєне, щоб ця ситуація стала уроком.

"У мене є 15-річна донька, тож якби це сталося з нею, я не думаю, що сидів би тут і давав вам це інтерв'ю. Вони мають заплатити за те, що зробили. Це має стати уроком для інших, щоб не робили такого", — вважає Мело.

Бразилець зазначив, що всі зобов'язані виховувати своїх дітей так, щоб подібні ситуації не мали місця. Він додав, що як жінок, так і чоловіків, потрібно поважати. Мело також незадоволений тим, що Алвес вже звільнений з в'язниці.

"Це дуже серйозна ситуація. Уявіть собі почуття цієї дівчини, її батьків", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Робіньо отримав дев'ять років ув'язнення за зґвалтування, тоді як Алвес вийшов із в'язниці під заставу, яку, за чутками, за нього вніс гравець мадридського Атлетіко.