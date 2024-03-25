Іспанія

40-річний футболіст заплатив один мільйон євро.

Колишній захисник Барселони і збірної Бразилії Дані Алвес сьогодні вийшов із в'язниці.

40-річний футболіст заплатив заставу в розмірі 1 млн євро і покинув тюремну установу.

Алвеса зустрічали журналісти, але він не давав жодних коментарів і поїхав на машині.

Вищий суд Каталонії дозволив Алвесу вийти з-під варти під заставу на час розгляду апеляції на вирок у справі про зґвалтування жінки в грудні 2022 року в нічному клубі Барселони.

22 лютого екс-захисника Севільї, Ювентуса і ПСЖ визнали винним у сексуальному насильстві й засудили до 4,5 року позбавлення волі. Алвес перебував в ув'язненні з 20 січня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно на Football.ua виходив спеціальний матеріал про судовий розгляд справи Дані Алвеса.