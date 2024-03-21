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Захист футболіста може подати апеляцію до суду.

Колишній нападник Мілана, Манчестер Сіті та мадридського Реала Робіньо відбуватиме ув'язнення в Бразилії. Про це повідомляє CNN Brasil.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року 40-річного бразильця було засуджено італійським судом до дев'яти років в'язниці за групове зґвалтування в Італії.

У січні 2022 року апеляцію футболіста було відхилено, а потім у лютому прокуратура Італії видала міжнародний ордер на арешт Робіньо.

У середу, 19 березня, відбулося засідання Верховного суду Бразилії, де більшістю голосів колегія схвалила рішення, щоб футболіст відбував покарання у своїй рідній країні.

Також наголошується, що адвокати колишнього футболіста можуть подати апеляцію.

Раніше повідомлялося, що прокуратура видала ордер на арешт екс-голови RFEF Рубіалеса.