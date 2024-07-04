Бразилия

Оце так поворот.

Атакувальний півзахисник лондонського Вест Гему Лукас Пакета може перейти до бразильського Фламенгу. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Стерв'ятники" звернувся до "Молотобійців", щоб підписати гравця на правах оренди. Переговори між клубами тривають.

Повідомляється, що лідер бразильської Серії А планує закрити угоду найближчими днями.

Минулого сезону Лукас пакета відіграв за Вест Гем 37 матчів, забив вісім голів та віддав сім результативних передач.