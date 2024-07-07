Бразилия

Кредит довіри не вичерпано.

Збірна Бразилії у серії післяматчевих пенальті програла Уругваю (0:0, 2:4 по пен.) в рамках 1/4 фіналу Кубка Америки.

За інформацією ESPN, головний тренер "Селесао" Дорівал Жуніор залишиться на своїй посаді, незважаючи на виліт із Кубка Америки.

"Через два місяці почнеться кваліфікація на чемпіонат світу, і план такий: продовжити роботу з Дорівалом.

Дорівал прекрасно усвідомлює, що пішло не так. На цьому можна побудувати конкурентоспроможну команду. У цьому й полягає проєкт. Тому що кожного разу, коли ви вносите зміни, ви починаєте роботу заново, і це завжди складніше", — заявив президент Бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігес.