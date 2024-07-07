Копа Америка

Бразилія їде додому.

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор прокоментував поразку у матчі 1/4 фіналу Кубка Америки-2024 від Уругваю в серії пенальті (0:0, 2:4 пен.). Цитує бразильського фахівця Globo.

"Ми відпрацьовували удари з пенальті з першого дня в Орландо, оскільки розуміли, що нам, ймовірно, доведеться їх виконувати. На жаль, Родріго довелося покинути поле наприкінці матчу, хоча він один із пенальтистів. Однак ті, хто вийшов на заміну, теж дуже добре відпрацьовували одинадцятиметрові й могли нам допомогти. Хтось мав помилитися. На жаль, у результаті ми зазнали поразки/

Природно, що після такого матчу все забувається. Я повинен мати чисту совість. На Кубку Америки ми не провели ігри високого рівня, хоча я б хотів відзначити самовіддачу, бойовий дух команди. Бразилія завжди билася до останнього.

Не враховуючи результат матчу з Уругваєм, Бразилія завжди була сміливою командою. Загалом на цьому турнірі в нас було набагато більше позитивного, ніж негативного", — сказав Дорівал.

У півфіналі Кубка Америки зустрінуться Аргентина з Канадою та Уругвай з Колумбією.