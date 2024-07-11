Бразилия

Наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента.

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі може продовжити кар'єру у чемпіонаті Бразилії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Корінтіанс запропонував 33-річному італійцеві контракт до кінця 2025 року. Його оклад може скласти 3 мільйони євро плюс 1,5 млн євро у якості бонусів.

В даний час Маріо знаходиться у статусі вільного агента, а його останнім клубом була Адана Демірспор.

Минулого сезону Балотеллі відіграв 16 матчів, у яких забив сім голів та віддав один асист.